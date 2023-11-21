Блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в возрасте 37 лет

Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Telegram-канал мужчины.

Умер лидер буддисткой организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда

«К большому сожалению, Николая больше нет», — говорится в публикации.

Уточняется, что тело блогера, известного под псевдонимомом Калян86, было обнаружено в его квартире 20 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее в Лос-Анджелесе умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. По предварительным данным, актёр утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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