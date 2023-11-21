Блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в возрасте 37 лет
21 ноября 202314:02
Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Telegram-канал мужчины.
«К большому сожалению, Николая больше нет», — говорится в публикации.
Уточняется, что тело блогера, известного под псевдонимомом Калян86, было обнаружено в его квартире 20 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца.
Ранее в Лос-Анджелесе умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. По предварительным данным, актёр утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru