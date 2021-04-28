Блогер получил полгода тюрьмы за видео со стрельбой в Дубае
Съемка видео для TikTok в Дубае обернулась для его автора реальным тюремным сроком, крупным штрафом и депортацией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о гражданине Бангладеш, который снял ролик на одной из парковок крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов, после чего добавил в него звуки выстрелов и крики людей.
Это видео получило большой резонанс, после чего поисками его автора занялась полиция. Аккаунт тик-токера был заблокирован. Суд назначил ему шесть месяцев тюрьмы и штраф эквивалентный сумме 100 тыс. рублей.
На днях стало известно, что в подмосковной Балашихе во время съемок ролика для TikTok в прямом эфире погиб 21-летний блогер, пытавшийся исполнить трюк с автомобилем.
Ранее Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, к шести годам колонии строгого режима. 2 декабря прошлого года он провел стрим, в ходе которого начал избивать свою подругу, которая в итоге умерла.
В начале апреля в интернете появился видеоролик, на котором обнаженные девушки из Украины позировали фотографу на одном из балконов многоэтажного дома в Дубае. В итоге участницы откровенной съёмки были задержаны полицией и депортированы, сообщает «Свободная пресса». По подозрению в причастности к организации этой фотосессии был задержан россиянин, с которого позже сняли обвинения.
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