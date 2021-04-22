Суд снял с россиянина обвинения в непристойной фотосессии в Дубае
Россиянин, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации непристойной фотосессии, будет депортирован на родину, сообщает ТАСС.
По ходатайству генконсульства РФ в Дубае обвинения с гражданина сняты.
Ранее сообщалось, что в организации съёмок подозревались двое мужчин.
Видеоролик, на котором обнаженные девушки из Украины позировали фотографу на одном из балконов многоэтажного дома в Дубае, появился в интернете в начале апреля, после чего были опубликованы и фотографии. В итоге участницы откровенной съёмки были задержаны полицией и депортированы, сообщает «Свободная пресса».
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