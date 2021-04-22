Суд снял с россиянина обвинения в непристойной фотосессии в Дубае

Россиянин, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации непристойной фотосессии, будет депортирован на родину, сообщает ТАСС.

По ходатайству генконсульства РФ в Дубае обвинения с гражданина сняты.

Ранее сообщалось, что в организации съёмок подозревались двое мужчин.

Видеоролик, на котором обнаженные девушки из Украины позировали фотографу на одном из балконов многоэтажного дома в Дубае, появился в интернете в начале апреля, после чего были опубликованы и фотографии. В итоге участницы откровенной съёмки были задержаны полицией и депортированы, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДепортацияДубайОАЭФотографии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры