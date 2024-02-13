Блогер Лерчек пострадала в ДТП в Москве

Авария произошла на Рочдельской улице. Чекалина остановилась, чтобы пропустить пешехода, когда сзади врезалась другая машина.

Блогер получила ушиб головы и повредила колено. По словам Чекалиной, после ДТП ее автомобилю потребуется замена бампера.

Весной 2023 года против Лерчек и ее супруга возбудили уголовные дела о неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Пара выплатила задолженность в размере более 500 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

