Блогер Лерчек пострадала в ДТП в Москве
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попала в ДТП в центре Москвы. Об этом она рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Авария произошла на Рочдельской улице. Чекалина остановилась, чтобы пропустить пешехода, когда сзади врезалась другая машина.
Блогер получила ушиб головы и повредила колено. По словам Чекалиной, после ДТП ее автомобилю потребуется замена бампера.
Весной 2023 года против Лерчек и ее супруга возбудили уголовные дела о неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Пара выплатила задолженность в размере более 500 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru