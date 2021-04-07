Адвокат: Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в Москве
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил, что его клиенту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, сообщает ТАСС.
По его словам, блогер обвиняется по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.
Жорин добавил, что Бил признался, что был за рулём.
Резонансное ДТП произошло 1 апреля, сообщает Ura.ru. Блогер, управляя автомобилем Audi, на огромной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, водитель которого получила тяжёлые травмы.
Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Адвокаты Навального опровергли его перевод из колонии
- В Британии рекомендовали не прививаться AstraZeneca людям моложе 30 лет
- Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей
- В России испытают четвертую вакцину от COVID-19
- Пять рейсов в Пулково были задержаны из-за сообщения о минировании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru