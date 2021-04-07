Адвокат: Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП в Москве

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил, что его клиенту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

По его словам, блогер обвиняется по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.

Жорин добавил, что Бил признался, что был за рулём.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля, сообщает Ura.ru. Блогер, управляя автомобилем Audi, на огромной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, водитель которого получила тяжёлые травмы.

Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

