Блогер Бил хочет помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Согласно адвокату блогера Сергею Жорину, блогер выехал на встречную полосу движения за рулем спорткара Audi RS6 для избежания столкновения с другим автомобилем.

ДТП с пятью автомобилями произошло на Смоленской площади Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации.


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ФОТО: РИА Новости
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