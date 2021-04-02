Блогер Бил хочет помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
2 апреля 202112:11
Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
Согласно адвокату блогера Сергею Жорину, блогер выехал на встречную полосу движения за рулем спорткара Audi RS6 для избежания столкновения с другим автомобилем.
ДТП с пятью автомобилями произошло на Смоленской площади Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации.
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2 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru