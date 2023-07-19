Блиновскую оставили под домашним арестом

Мосгорсуд не выпустит блогера Елену Блиновскую из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской

Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Домашний арест Блиновская отбывает в своем подмосковном коттедже.

Адвокат напомнил, что она уже выплатила около 30 миллионов рублей в российскую казну и предпринимает все меры для того, чтобы выплатить остальную сумму. Прокуратура требует взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерыДомашний Арест

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