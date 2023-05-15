Муж Блиновской отрицает причастность к отмыванию денег

Муж блогера Елены Блиновской Алексей не считает себя виновным в легализации доходов, а также в пособничестве в неуплате налогов, сообщает РИА Новости.

«Вину он не признает», - сказал собеседник агентства.

Ранее Блиновскому предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

