«Благотворительные» ячейки ИГ разгромили в девяти регионах России
ФСБ разоблачила «благотворительные организации» террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которые действовали в девяти российских регионах, передает RT.
ФСБ разоблачила «благотворительные организации» террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которые действовали в девяти российских регионах, передает RT.
Отмечается, что сторонники террористов под видом благотворительности собирали деньги в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Татарстане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
Всего, по данным ФСБ, «благотворители» собрали и отправили террористам в Сирию в общей сложности 6 миллионов рублей.
В свою очередь Газета.ру отмечает, что к сбору средств для террористов были вовлечены около сотни сторонников идеи построения «всемирного халифата».
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