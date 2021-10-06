Бизнесмена Быкова суд оставил в СИЗО до января
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство по найму, останется под стражей до 6 января 2022 года, сообщает пресс-служба управления СУСК по Красноярскому краю.
В сообщении говорится, что Красноярский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия «в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий».
Ранее 61-летнего Быкова приговорили к 13 годам колонии за организацию двух убийств в 1994 году. Сам бизнесмен своей вины не признаёт, его защита подала апелляцию.
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