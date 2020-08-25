Бизнесмена Анатолия Быкова заподозрили в организации ещё одного убийства

Следователи заподозрили красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова в причастности ещё к одному убийству. Как сообщили в Следственном комитете РФ, возбуждено новое уголовное дело.

Речь идёт об убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске. По версии следствия, Быков летом 2004 года поручил киллеру устранить предпринимателя за 50 тысяч долларов. Убийство произошло в январе 2005 года. Как утверждают в СК, Быков заплатил киллеру только 20% обещанной суммы.

Быков был задержан в мае 2020 года по обвинению в организации заказных убийств и организации преступного сообщества.

