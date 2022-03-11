Бизнесмен устроил стрельбу из окна многоэтажки в Домодедово

Гендиректор компании «АйсРосс» Юрий Жорин устроил стрельбу из окна многоэтажки в Домодедово на улице Королева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным источника, сначала мужчина напал с топором на консьержку, избил ее и пытался задушить, а после открыл беспорядочную стрельбу из окна. Женщине уже оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.

Сейчас здание оцеплено. На месте работают правоохранительные органы.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ПроисшествияДомПредпринимателиДомодедовоСтрельба
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