Бизнесмен устроил стрельбу из окна многоэтажки в Домодедово

По данным источника, сначала мужчина напал с топором на консьержку, избил ее и пытался задушить, а после открыл беспорядочную стрельбу из окна. Женщине уже оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.

Сейчас здание оцеплено. На месте работают правоохранительные органы.