Бизнесмен из Москвы избил сотрудника аэропорта Пулково после опоздания на рейс

Московский бизнесмен избил сотрудника аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге чемоданом после того, как опоздал на рейс, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что владелец строительных фирм после завершения посадки попытался пройти на выход к самолету. Представитель другой авиакомпании остановил мужчину и объяснил, что он опоздал на рейс. Сотрудник попытался рассказать пассажиру, как вернуть деньги за билет, но в ответ бизнесмен ударил мужчину по лицу чемоданом.