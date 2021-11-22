Бизнесмен из Москвы избил сотрудника аэропорта Пулково после опоздания на рейс

Московский бизнесмен избил сотрудника аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге чемоданом после того, как опоздал на рейс, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что владелец строительных фирм после завершения посадки попытался пройти на выход к самолету. Представитель другой авиакомпании остановил мужчину и объяснил, что он опоздал на рейс. Сотрудник попытался рассказать пассажиру, как вернуть деньги за билет, но в ответ бизнесмен ударил мужчину по лицу чемоданом.

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Пострадавший получил травму глаза и сломал очки за 30 тысяч рублей. Полицейские задержали мужчину и составили протокол. Отмечается также, что сотрудник Пулково жалуется на ухудшение зрения после инцидента. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.

Пьяный пассажир бизнес-класса ранее устроил дебош в самолете Сочи–Москва, рейс задержали на несколько часов.

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ФОТО: Ростех
ТЕГИ:СотрудникиСанкт-ПетербургАэропорт
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