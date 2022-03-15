Биробиджан остался без теплоснабжения из-за коммунальной аварии

«Сегодня вечером в Биробиджане была обнаружена утечка на магистральном трубопроводе по улице Пионерской. Специалисты определяют место порыва, чтобы приступить к вскрытию грунта и начать ремонтные работы», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

По словам мэра Биробиджана Максима Семенова, аварийные работы, вероятно, будут продолжаться всю ночь (сейчас в Биробиджане 19:59. - НСН). Глава города призвал жителей сократить теплопотери и не открывать окна.

До устранения аварии горячую воду и отопление отключат в восточной, центральной частях города, в микрорайоне имени Бумагина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию, без теплоснабжения остался почти весь Биробиджан, население которого — 68,8 тысячи человек. По данным Гидрометцентра, в ночь на среду в городе ожидается около 7 градусов мороза.

