Bild: В Германии при обрушении отеля погиб человек

В материале уточняется, что ЧП произошло 6 августа вечером. После частичного обрушения отеля погиб один человек. Всего во время инцидента в здании находились 14 человек. При этом пять из них смогли выбраться самостоятельно и травм не получили.

Издание со ссылкой на правоохранителей сообщает, что под обломками находятся еще восемь человек, в их числе один ребенок, передает RT.

На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.

Ранее на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене прогремел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

