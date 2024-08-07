Bild: В Германии при обрушении отеля погиб человек
Один человек погиб, еще восемь находятся под завалами в результате обрушения одного из этажей в отеле в городе Крёф (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) в Германии, сообщило издание Bild.
В материале уточняется, что ЧП произошло 6 августа вечером. После частичного обрушения отеля погиб один человек. Всего во время инцидента в здании находились 14 человек. При этом пять из них смогли выбраться самостоятельно и травм не получили.
Издание со ссылкой на правоохранителей сообщает, что под обломками находятся еще восемь человек, в их числе один ребенок, передает RT.
На месте работают около 250 сотрудников оперативных служб, задействованы собаки-спасатели и дроны.
Ранее на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене прогремел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru