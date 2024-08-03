СМИ: Из-за взрыва на гоночной трассе в Германии пострадали более 20 человек

В Германии в результате взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» пострадали как минимум 22 человека. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию Кобленца.

По данным источника, ЧП случилось во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. Она должна была пройти 3 августа.