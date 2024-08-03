СМИ: Из-за взрыва на гоночной трассе в Германии пострадали более 20 человек
В Германии в результате взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» пострадали как минимум 22 человека. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию Кобленца.
По данным источника, ЧП случилось во время пробного заезда перед гонкой ADAC Ruhr Cup. Она должна была пройти 3 августа.
Известно, что в результате происшествия четыре человека получили тяжелые травмы, остальные — легкие. Согласно данным полицейских, причиной случившегося стал взрыв баллона высокого давления в зоне паддока. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
При этом шестичасовая гонка ADAC Ruhr Cup, как и было запланировано, пройдет 3 августа. Организаторы уже дали командам и гонщикам разрешение на участие в соревнованиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru