«Билайн» опроверг новую утечку данных клиентов
Мобильный оператор «Билайн» заявил, что появившаяся в Telegram-каналах информация о якобы утечке данных клиентов не соответствует действительность, сообщает РИА Новости.
По данным компании, в сообщениях о продаже на англоязычном теневом форуме базы данных клиентов из Астрахани, Тольятти и Санкт-Петербурга, говорится об инциденте, произошедшем семь лет назад.
«Специалисты проверили опубликованные данные - информация датирована 2015 годом. Никакой новой информации о наших клиентах там нет, только та, что попадала в открытый доступ ранее», - подчеркнули в «Билайн».
Ранее в Санкт-Петербурге суды зарегистрировали четыре иска к сервису доставки «Яндекс.Еда» с требованием взыскать с компании суммарно 2,06 млн рублей из-за утечки персональных данных пользователей приложения, сообщают «Невские новости».
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