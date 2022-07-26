«Билайн» опроверг новую утечку данных клиентов

По данным компании, в сообщениях о продаже на англоязычном теневом форуме базы данных клиентов из Астрахани, Тольятти и Санкт-Петербурга, говорится об инциденте, произошедшем семь лет назад.

«Специалисты проверили опубликованные данные - информация датирована 2015 годом. Никакой новой информации о наших клиентах там нет, только та, что попадала в открытый доступ ранее», - подчеркнули в «Билайн».

Ранее в Санкт-Петербурге суды зарегистрировали четыре иска к сервису доставки «Яндекс.Еда» с требованием взыскать с компании суммарно 2,06 млн рублей из-за утечки персональных данных пользователей приложения, сообщают «Невские новости».

