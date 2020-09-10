Бездомный проник в дом Эминема и угрожал убить рэпера

В дом к американскому музыканту Эминему забрался бездомный, который угрожал артисту убийством. Инцидент произошёл в Клинтон Тауншип, штат Мичиган, сообщает Detroit Free Press. Источник отмечает, что рэпер смог вывести нежданного визитёра на улицу и сдать охране.

Проникновение в дом музыканта произошло еще весной, однако подробности происшествия стали известны только сейчас — после того, как прошли предварительные слушания дела Мэттью Дэвида Хьюза. Именно этот человек обвиняется в незаконном вторжении в дом Эминема и порче имущества.

На заседании 9 сентября были заслушаны показания сотрудника местной полиции Адама Хэкстока, который приехал по вызову в дом рэпера. Он рассказал, что застал на месте ЧП охранника, который боролся с Хьюзом на земле. Позже стало известно, что бездомный попал в дом Эминема, разбив окно кирпичом.

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Между тем, в 2017 году Эминем подал иск в Высший суд Веллингтона против правящей Национальной партии Новой Зеландии за нарушение авторских прав. Артист обвинил руководство партии в использовании нелицензионной версии его композиции Lose Yourself в предвыборной кампании 2014 года, пишет Associated Press.

Сообщалось, что национальная партия Новой Зеландии должна будет выплатить издателю песни американского рэпера 415 тысяч долларов за нарушение авторских прав.


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ФОТО: instagram.com/eminem
ТЕГИ:УбийствоПреступностьРэпер
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