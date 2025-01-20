В Казани и Нижнекамске ограничили работу аэропортов
Ограничения на работу аэропорта ввели в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.
Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru