В Казани и Нижнекамске ограничили работу аэропортов

Ограничения на работу аэропорта ввели в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Ранее мэрия Казани предупредила горожан об опасности атаки беспилотников. Население призвали не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РосавиацияАэропортыКазань

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