Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит в Саратовской области

Украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, сообщил Telegram-канал Shot.

Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.

Беспилотник с размахом крыльев около трех метров упал в 420 км от российско-украинской границы у деревни Кленовые Вершины.

При этом, как отмечается, жертв, пострадавших и каких-либо разрушений не зафиксировано.

Ранее два беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Взрывное УстройствоСаратовская ОбластьВСУДроны

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