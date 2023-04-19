Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области

Комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что 19 апреля в Щекинском районе был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат.

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В сообщении говорится, что беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности нашли в лесополосе.

«На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», - добавили в ведомстве.

Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, пострадавших нет, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ДроныБеспилотникиТульская Область

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