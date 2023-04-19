Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
19 апреля 202315:31
Комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что 19 апреля в Щекинском районе был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат.
В сообщении говорится, что беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности нашли в лесополосе.
«На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», - добавили в ведомстве.
Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, пострадавших нет, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение
- В «Автодоме» опровергли информацию о завершении сделки по покупке завода Mercedes
- Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
- Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры
- Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле
19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru