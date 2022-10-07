Беспилотник атаковал авиабазу в Калужской области

Беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаки военной авиационной базы в Калужской области, возле посёлка Шайковка. БПЛА сумел залететь в расположение воинской части, после чего, взорвался над взлетно-посадочной полосой, сообщает сетевое издание Baza.

Согласно открытым данным, на аэродроме в Шайковке базируются дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики ТУ 22М3. Они совершают регулярные вылеты в рамках специальной военной операции на Украине.

По предварительным данным, серьезного ущерба беспилотник не причинил, он был сбит в воздухе на подлете. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце сентября БПЛА был сбит на севере Крыма, в Джанкое.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:АтакаКалужская ОбластьБеспилотники
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