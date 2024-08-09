Бешеный волк напал на двух человек в Красноярском крае

Уточняется, что инцидент произошёл в селе Моторское Каратузского района, где был отстрелен волк, заходивший в личные подсобные хозяйства граждан. Отмечается, что хищник «покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных».

Исследование выявило, что волк болел бешенством. В настоящее время специалисты предпринимают меры по предотвращению распространения болезни среди населения и животных.

«Проводится курс антирабической помощи двум взрослым пострадавшим, а также тем, кто контактировал с покусанными животными», - заключили в ведомстве.

Ранее врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, что переносчиком вируса бешенства могут быть и кошки, и собаки, сообщает RT.