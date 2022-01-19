Беременную пациентку доставили на вертолете после ДТП в Новой Москве

Беременная пациентка скорой помощи была доставлена на вертолете в больницу после ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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Машина скорой помощи, в которой находилась беременная девушка, столкнулась с легковым автомобилем на Варшавском шоссе. Отмечается, что пациентка и медработники получили несущественные травмы.

Скорая двигалась с включенными светозвуковыми сигналами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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