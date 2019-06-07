Беременная Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

По словам Симоньян, она пришла на эфир, но на входе её подкараулила Соболь и стала задавать вопросы про мэра столицы Сергея Собянина. Сотрудники радиостанции помогли ей укрыться от преследования в кабинете главреда. Как отмечает Ura.ru, кандидат в Мосгордуму поджидала журналистку около получаса и, встретив, стала преследовать по коридорам здания.

Позже беременная Симоньян сообщила, что останется в больнице по совету врачей на сутки. «Угроза прерывания беременности, что может быть на 18-й неделе?» — цитируют Симоньян «Известия».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принёс извинения журналистке, отмечает телеканал «360».

