Белый дом обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС
США считают Россию ответственной за разрушение Каховской гидроэлектростанции, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она сообщила, что Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства катастрофы. Представитель администрации отметила, что в момент инцидента дамбу ГЭС контролировали российские силы.
«На них лежит конечная ответственность за разрушения, которые вызваны этой войной», - цитирует Жан-Пьер агентство РИА Новости.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.
Погибли 35 человек. Из зоны бедствия эвакуировали около восьми тысяч жителей Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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