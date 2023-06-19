Белый дом обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС

Она сообщила, что Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства катастрофы. Представитель администрации отметила, что в момент инцидента дамбу ГЭС контролировали российские силы.

«На них лежит конечная ответственность за разрушения, которые вызваны этой войной», - цитирует Жан-Пьер агентство РИА Новости.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Погибли 35 человек. Из зоны бедствия эвакуировали около восьми тысяч жителей Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

