Белорусский ОМОН задержал более 10 протестующих студентов

Сотрудники милиции и белорусского ОМОНа начали задержания на площади Победы в центре Минска, куда пришла колонна студентов Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Молодые люди пришли с бело-красно-белыми флагами, ставшими одним из символов протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии. Некоторые из них несли плакаты с требованием освободить политзаключённых.

По информации издания «Наша Нива», на площади Победы задержаны по меньшей мере 17 студентов.

Силовиков привлекли для разгона акции протестующих студентов у Белорусского государственного университета.

Читатели белорусских СМИ также сообщили, что студентов-старшекурсников 1 сентября не пустили в Белорусскую государственную академию музыки, опасаясь, что те сорвут первую линейку для первокурсников.

