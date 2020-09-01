Белорусский ОМОН задержал более 10 протестующих студентов
Сотрудники милиции и белорусского ОМОНа начали задержания на площади Победы в центре Минска, куда пришла колонна студентов Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Молодые люди пришли с бело-красно-белыми флагами, ставшими одним из символов протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии. Некоторые из них несли плакаты с требованием освободить политзаключённых.
По информации издания «Наша Нива», на площади Победы задержаны по меньшей мере 17 студентов.
Силовиков привлекли для разгона акции протестующих студентов у Белорусского государственного университета.
Читатели белорусских СМИ также сообщили, что студентов-старшекурсников 1 сентября не пустили в Белорусскую государственную академию музыки, опасаясь, что те сорвут первую линейку для первокурсников.
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