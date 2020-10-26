Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев
Белорусские пограничники за прошедшую неделю отказали во въезде в страну 595 иностранцам. Об этом агентству Белта рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По словам Бычковского, в большинстве случаев лица, которых не пустили в Белоруссию, пытались въехать с территории Украины, Польши и Литвы. Он отметил, что в основной массе это были «крепкие молодые люди спортивного телосложения», которые не смогли внятно пояснить или подтвердить цели прибытия в республику.
Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о готовящейся в стране провокации, цель которой - дестабилизация ситуации в стране. По словам главы белорусского КГБ, организаторы данной акции планируют обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru