Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу

В Белоруссии приостановлен транзит российский нефти. Это произошло из-за технических проблем в Польше. Сейчас нефть накапливается в резервуарах, сообщает ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».

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Речь идет о транзите по трубопроводу «Мозырь - Брест», по которому нефть из России поставляется в Европу.


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Фото: Официальный сайт ПАО «Транснефть»
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