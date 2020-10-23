Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу
23 октября 202015:57
В Белоруссии приостановлен транзит российский нефти. Это произошло из-за технических проблем в Польше. Сейчас нефть накапливается в резервуарах, сообщает ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Речь идет о транзите по трубопроводу «Мозырь - Брест», по которому нефть из России поставляется в Европу.
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23 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru