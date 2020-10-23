«Газпром» назвал факторы, влияющие на сроки ввода «Северного потока - 2»

Между тем, американские санкции по «Северному потоку - 2» распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки. Санкции против проекта газопровода, введенные в 2019 году, теперь расширены и на те компании, которые предоставляют услуги и финансирование для модернизации этих судов, уточняет «Интерфакс».

Как уточняет Ura.ru, в госдепартаменте также призвали Россию отказаться от давления на другие страны с помощью энергоресурсов.

Ранее госдеп США объявил, что санкции предполагают наказание не только для компаний, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2», но и для организаций, предоставляющих различные услуги, например, по дооборудованию или финансированию. Госдеп рекомендовал в течение 30 дней с 20 октября добросовестно свернуть эту деятельность.

