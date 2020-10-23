«Газпром» назвал факторы, влияющие на сроки ввода «Северного потока - 2»
Сроки ввода «Северного потока — 2» зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов, в том числе, вспомогательных. Об этом рассказала зампред правления «Газпрома», глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, пишет РИА Новости.
Кроме того, она отметила и влияние погодных условий в период проведения работ на морском участке и заявила, что прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта.
«Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения», - отметила она.
Между тем, американские санкции по «Северному потоку - 2» распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки. Санкции против проекта газопровода, введенные в 2019 году, теперь расширены и на те компании, которые предоставляют услуги и финансирование для модернизации этих судов, уточняет «Интерфакс».
Как уточняет Ura.ru, в госдепартаменте также призвали Россию отказаться от давления на другие страны с помощью энергоресурсов.
Ранее госдеп США объявил, что санкции предполагают наказание не только для компаний, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2», но и для организаций, предоставляющих различные услуги, например, по дооборудованию или финансированию. Госдеп рекомендовал в течение 30 дней с 20 октября добросовестно свернуть эту деятельность.
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