Белоруссия накрыла канал контрабанды оружия с Украины в Россию

Правоохранительные органы Белоруссии раскрыли схему незаконной поставки оружия с Украины в Россию. О пресечении канала контрабанды сообщил председатель Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько. В раскрытии преступной схемы участвовал Комитет государственной безопасности Белоруссии, отмечает Ura.ru.

Как уточнил глава ГТК в эфире телеканала «Беларусь 1», в ходе операции изъят солидный арсенал на территории Российской Федерации. В частности, там были автоматы, пистолеты, винтовки и до девяти тысяч различных боеприпасов, уточняет RT. Оружие провозилось транзитом через Белоруссию, часть партии поставлялась также в Литву.

Юрий Сенько также отметил существенный рост попыток провоза наркотиков и психотропных веществ. Он связал это с увеличением числа желающих пересечь границу. По словам главного белорусского таможенника, получатели зелья, как правило, находятся в России.

Не так давно президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии свободного перемещения через украинскую границу в связи с ростом объёма контрабанды оружия.

