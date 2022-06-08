СМИ: Украина начала обстрел российских регионов американским оружием

На территории Золочевского элеватора в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины разместили артиллерийские орудия западного образца, сообщает RT со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Западные СМИ игнорируют обстрелы мирных жителей Донецка Украиной

По его словам, предположительно, речь идёт об американских гаубицах М777, из которых обстреливают приграничные районы России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что западное вооружение используется Киевом против мирного населения Донбасса.

Напомним, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, если американские власти решат поставлять Киеву дальнобойные ракеты, то Москва предпримет адекватные шаги для отражения атаки.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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