Пострадавшая при обстреле белгородской Журавлёвки находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем сообщил глава регионе Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за состояния женщину не смогли госпитализировать.

По словам Гладкова, люди попадают под обстрелы, возвращаясь домой, несмотря на запрет.