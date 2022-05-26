Пострадавшая при обстреле белгородской Журавлёвки находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем сообщил глава регионе Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за состояния женщину не смогли госпитализировать.

По словам Гладкова, люди попадают под обстрелы, возвращаясь домой, несмотря на запрет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Скорая Помощь
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