Baza: В Сергиевом Посаде женщина впала в кому из-за энергетика
В Сергиевом Посаде 33-летняя женщина попала в реанимацию после того, как выпила 2,5 литра энергетического напитка на голодный желудок, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, женщина постилась весь день на Рамадан. Вечером она выпила энергетик, после чего ей сразу же стало плохо и она потеряла сознание.
Родственники экстренно отвезли женщину в Сергиево-Посадскую больницу, где врачи диагностировали тахикардию и почечную недостаточность. Чтобы предотвратить отёк лёгких и остановку сердца медики отправили её в реанимацию, назначив антибактериальную, гормональную и инфузионную терапию.
В результате врачи смогли спасти пациента - девушка вскоре пришла в себя, а тахикардию и повреждения почек удалось купировать. По словам специалистов, из-за энергетика организм начинает испытывать стресс и выпускает в кровь много адреналина, что и привело к ухудшению здоровья. В настоящее время женщина идёт на поправку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru