Baza: В Сергиевом Посаде женщина впала в кому из-за энергетика

По данным канала, женщина постилась весь день на Рамадан. Вечером она выпила энергетик, после чего ей сразу же стало плохо и она потеряла сознание.

Родственники экстренно отвезли женщину в Сергиево-Посадскую больницу, где врачи диагностировали тахикардию и почечную недостаточность. Чтобы предотвратить отёк лёгких и остановку сердца медики отправили её в реанимацию, назначив антибактериальную, гормональную и инфузионную терапию.

В результате врачи смогли спасти пациента - девушка вскоре пришла в себя, а тахикардию и повреждения почек удалось купировать. По словам специалистов, из-за энергетика организм начинает испытывать стресс и выпускает в кровь много адреналина, что и привело к ухудшению здоровья. В настоящее время женщина идёт на поправку.

