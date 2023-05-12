Baza: С владельца «Гемотеста» требуют за выкуп сына миллион долларов
Один миллион долларов требуют неизвестные с основателя сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева за выкуп сына Акима, сообщает Telegram-канал Baza.
С 21-летним сыном Газиев виделся последний раз 5 мая, 10 мая он решил выяснить посещает ли тот занятия в РУДН. Одна из преподавателей ответила, что видела Гизиева-младшего на лекциях, а уже 11 мая бизнесмену позвонили неизвестные и заявили о похищении сына.
С Газиева требуют один миллион долларов. Правоохранители выясняют местонахождение Акима Газиева.
Ранее сообщалось, что у экс-командующего ВДВ Александра Колмакова пропала жена Тамара. Неизвестные потребовали у генерала 1 миллион рублей за жену. Вскоре 62-летнюю женщину нашли на съемной квартире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru