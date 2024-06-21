База хранения ресурсов снабжения МВД загорелась в Ростове-на-Дону

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 68 человек и 25 единиц техники, в том числе 43 человека и 15 техники от МЧС.

Как отмечает РИА Новости, по указанному адресу, согласно открытым источникам, расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове, который возник из-за удара БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».