База хранения ресурсов снабжения МВД загорелась в Ростове-на-Дону

Пожар произошёл в Ростове-на-Дону на улице Вятская, 67. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Ростовской области.

В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 68 человек и 25 единиц техники, в том числе 43 человека и 15 техники от МЧС.

Как отмечает РИА Новости, по указанному адресу, согласно открытым источникам, расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове, который возник из-за удара БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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