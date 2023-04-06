Baza: Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Екатеринбурга
Бойца смешанного стиля Александра Емельяненко обвинили в задержке рейса Екатеринбург-Москва, передает издание Baza.
Сообщается, что спортсмен устроил скандал, помочившись в помещении аэропорта Кольцово. Об этом рассказала блогер Анна Данилова, летевшая вместе с Емельяненко.
По ее словам, боец поссорился с охранниками. Они вызвали сотрудников полиции. Правоохранители не стали задерживать спортсмена.
Вылет самолета в Москву задержали на 20 минут. Во время рейса Емельяненко вел себя спокойно.
Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко ранее проиграл бой американцу Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru