Baza: Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Екатеринбурга

Сообщается, что спортсмен устроил скандал, помочившись в помещении аэропорта Кольцово. Об этом рассказала блогер Анна Данилова, летевшая вместе с Емельяненко.

По ее словам, боец поссорился с охранниками. Они вызвали сотрудников полиции. Правоохранители не стали задерживать спортсмена.

Вылет самолета в Москву задержали на 20 минут. Во время рейса Емельяненко вел себя спокойно.

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко ранее проиграл бой американцу Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры, сообщает «Радиоточка НСН».

