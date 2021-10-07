Бастрыкин потребовал «немедленно» начать расследование покушения на убийство в метро
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в московском метро.
Ранее сообщалось, что 4 октября трое приезжих из Дагестана серьезно избили пассажира метро, заступившегося за девушку.
В СК РФ отмечают, что в «циничных и жестоких» действиях нападавших усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство из хулиганских побуждений»).
Кроме того, в ведомстве сообщили, что при задержании нападавшие оказывали серьезное сопротивление полиции.
Бастрыкин поручил возбудить также уголовное дело по ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти») и немедленно приступить к расследованию.
Ранее действия подозреваемых квалифицировались как «хулиганство». Они арестованы.
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