Бастрыкин потребовал доклад по делу об автоаварии на трассе «Нева»
9 января 202402:01
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области с участием десятков автомобилей, сообщает «РЕН ТВ».
Дело расследуется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru