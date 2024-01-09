Бастрыкин потребовал доклад по делу об автоаварии на трассе «Нева»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородской области с участием десятков автомобилей, сообщает «РЕН ТВ».

Первые автомобили покинули место массового ДТП на трассе «Нева»

Дело расследуется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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