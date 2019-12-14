Бастрыкин поручил взять на контроль расследование аварии под Екатеринбургом

Отмечается, что свердловские следователи после ДТП под Екатеринбургом возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительной версии следствия, ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулем.

Напомним, в автобусе находились 53 пассажира. Они ехали в Екатеринбург из Перми с концерта. Среди 15 пострадавших есть подростки.

