Бастрыкин поручил взять на контроль расследование аварии под Екатеринбургом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проконтролировать ход расследования уголовного дела о ДТП с участием пассажирского автобуса под Екатеринбургом с 15 пострадавшими, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела... возбуждённого следственными органами СК России по Свердловской области в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадало несколько человек», — заявила Светлана Петренко.
Отмечается, что свердловские следователи после ДТП под Екатеринбургом возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По предварительной версии следствия, ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулем.
Напомним, в автобусе находились 53 пассажира. Они ехали в Екатеринбург из Перми с концерта. Среди 15 пострадавших есть подростки.
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