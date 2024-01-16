СМИ: Комиков Сабурова и Каргинова заподозрили в высмеивании героя ДНР

Следствие проверит комиков Нурлана Сабурова и Тимура Каргинова. Поводом послужило видео 2019 года, на котором артисты якобы высмеяли гибель героя ДНР и кавалера Ордена мужества РФ Арсена Павлова (Моторола), сообщает Telegram-канал «Частный детектив» со ссылкой на источники.

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В видео комики вместе с преподавателем МГУ Андреем Коняевым обсуждают кличку героя ДНР. Комментируя его смерть, участники ролика заявляют: «Моторола обанкротилась». Позже Каргинов продолжает шутку и предполагает, что у коллег военного могли бы быть клички «Чунга-Чанга», «Бинго-Бонго», «Сименс» и «Сеньор-Помидор».

Ранее Православный активист Александр Морозов подал иск к комику Руслану Белому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения и оскорбления русскоязычных, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: кадр из видео
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