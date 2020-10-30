Бастрыкин отправил генерала СКР в отставку за покрывательство подчиненного
Бывший заместитель руководителя Главного управление криминалистики (ГУК) Следственного комитета Сергей Рябов судится с ведомством из-за своего увольнения, пишет РБК. От должности его освободил президент Владимир Путин, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затем уволил Рябова из органов.
Ведомство мотивировало увольнение Рябова результатами служебной проверки, в ходе которой выяснилось, что он покровительствовал своему подчиненному и дал в его защиту показания в суде. Кроме того, он предоставил для него положительную характеристику.
В отношении одного из подчиненных Рябова в 2019 году завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он незаконно организовал два курса повышения квалификации для компьютерных криминалистов СКР и присвоил себе 115 тысяч рублей. Ведомство выяснило, что курсы можно было провести бесплатно в подведомственном вузе.
Мосгорсуд 28 октября оставил решение СКР без изменений. Ранее Басманный суд также признал увольнение Рябова законным и не изменил формулировку его основания. Бывший генерал-майор намерен продолжить тяжбу.
Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку заместителя директора ФСБ Сергея Смирнов.
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