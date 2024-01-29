Басманный суд заочно арестовал четырех соратников Навального

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им фонд ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Мера пресечения избрана Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), Кире Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Анне Бирюковой (признана в РФ иноагентом) и Дмитрию Низовцеву (признан в РФ иноагентом).

Все четверо обвиняются в распространении фейков о вооруженных силах России, создания экстремистского сообщества, публичных призывах к террористической деятельности.

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