Басманный суд отправил зампреда комитета ТПП Чернин в СИЗО

По данным канала, Басманным судом столицы Чернину вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО он пробудет до 10 января 2023 года.

Также сообщается, что ранее экоактивисты заявляли о том, что чиновник замешан в отмывании средств, предназначенных для развития российской зеленой энергетики.

Вместе с Черниным задержали гендиректора «Газопроекта» Дмитрия Сучкова и гендиректора «ГЭС-Экотехнологий» Валерия Меркулова.

Ранее МВД объявило в розыск задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

