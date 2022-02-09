Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину

Басманный суд Москвы до конца марта продлил запреты депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 13 декабря 2021 года ему было запрещено использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами дела, покидать дом по ночам без разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Действие решения суда должно было продлиться до 13 февраля 2022 года.

Защита политика отмечает, что он не признает свою вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.

Жители Архангельской области обратились к Рашкину для истребления лосей

Ранее СМИ сообщили, что Рашкин не явился на заседание суда 9 февраля из-за обнаруженного у него коронавируса.

Депутата Валерия Рашкина задержали в лесу в Саратовской области в ночь на 29 октября по подозрению в убийстве лося. Его тело было найдено в машине чиновника. Против парламентария было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Позже Рашкина лишили депутатской неприкосновенности и водительских прав за отказ прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение, что автоматически означает, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗапретКПРФМоскваСудВалерий Рашкин
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