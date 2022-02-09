Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину
Басманный суд Москвы до конца марта продлил запреты депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С 13 декабря 2021 года ему было запрещено использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами дела, покидать дом по ночам без разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Действие решения суда должно было продлиться до 13 февраля 2022 года.
Защита политика отмечает, что он не признает свою вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
Ранее СМИ сообщили, что Рашкин не явился на заседание суда 9 февраля из-за обнаруженного у него коронавируса.
Депутата Валерия Рашкина задержали в лесу в Саратовской области в ночь на 29 октября по подозрению в убийстве лося. Его тело было найдено в машине чиновника. Против парламентария было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Позже Рашкина лишили депутатской неприкосновенности и водительских прав за отказ прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение, что автоматически означает, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- «Угроза и шантаж». Рябков оценил заявления США о превентивных санкциях
- Путин не планирует посещать российско-белорусские учения «Союзная решимость»
- В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны
- Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину
- В Кремле призвали дождаться официальных разъяснений по переносу награждения фигуристов в Пекине
- В Кремле прокомментировали переговоры Макрона и Зеленского
- СМИ: Иран представил ракету с дальностью поражения 1450 километров
- Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам после публикации о россиянах на ОИ-2022
- Рябков: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО
- Экс-президент Грузии Саакашвили спел на суде гимн Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru