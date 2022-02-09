Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину

Москвичам стало еще удобнее пользоваться электронной медкартой в смартфоне

Более 140 тысяч новых индивидуальных предпринимателей и компаний зарегистрировано в Москве в прошлом году

У племянника Сталина похитили 16 миллионов рублей в Москве

Территории возле семи станций Большой кольцевой линии метро благоустроят

Небольшой снег и плюсовая температура ожидается сегодня в Москве