Башенный кран упал на западе Москвы

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Маркировка взвинтит цены на соки и детское питаниеБорьба с контрафактом затронет целый ряд чувствительных товаровЗачем нужна маркировка товаров, которые не подделывают?Соки по цене пива и рост расходов на ребенка

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