Бард Леонид Сергеев умер в возрасте 69 лет

По словам супруги барда Ирины, это произошло 5 июля, причиной смерти стала онкология.

Леонид Сергеев родился 30 марта 1953 в Бресте. Ещё в школе начал писать стихи, с 1970 года начал писать песни. В 1975 году Сергеев окончил историко-филологический факультет Казанского госуниверситета, в 1976-м стал лауреатом Грушинского фестиваля.

В 1980-х годах начал работать на телевидении, участвовал в передачах «Весёлые ребята», «Лого», «Хочу всё знать».

Ранее в возрасте 75 лет умерла российская актриса театра и кино Альбина Тиханова, передаёт ОТР.

