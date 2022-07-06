Бард Леонид Сергеев умер в возрасте 69 лет
Автор-исполнитель, телеведущий и писатель Леонид Сергеев умер в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.
По словам супруги барда Ирины, это произошло 5 июля, причиной смерти стала онкология.
Леонид Сергеев родился 30 марта 1953 в Бресте. Ещё в школе начал писать стихи, с 1970 года начал писать песни. В 1975 году Сергеев окончил историко-филологический факультет Казанского госуниверситета, в 1976-м стал лауреатом Грушинского фестиваля.
В 1980-х годах начал работать на телевидении, участвовал в передачах «Весёлые ребята», «Лого», «Хочу всё знать».
Ранее в возрасте 75 лет умерла российская актриса театра и кино Альбина Тиханова, передаёт ОТР.
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