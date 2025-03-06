Банкомат взорвался в отделении «Газпромбанка» в ТЦ «Свиблово» в Москве

По данным Telegram-канала 112, причиной взрыва могла быть попытка ограбления. Агентство «Москва» сообщает, что в результате взрыва никто не пострадал. из отделения банка эвакуировались шесть человек.



Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего. На месте инцидента находится заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.

Ранее на заводе автомобильных шин Continental в Ганновере в Германии произошёл взрыв, напоминает RT.