В Белореченске при взрыве газа пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС.

«По уточненным данным, пострадали 3 взрослых», - указали в ведомстве.

Как отметили в МЧС, после взрыва в пункте временного размещения находятся 25 человек, включая пять детей. На месте ЧП работают 140 специалистов и 38 единиц техники.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Белореченске ночью 5 марта, напоминает РЕН ТВ. В здании обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сообщалось, что травмы получили пять человек.

