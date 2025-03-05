В Белореченске при взрыве газа пострадали три человека
5 марта 202508:17
Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС.
«По уточненным данным, пострадали 3 взрослых», - указали в ведомстве.
Как отметили в МЧС, после взрыва в пункте временного размещения находятся 25 человек, включая пять детей. На месте ЧП работают 140 специалистов и 38 единиц техники.
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Белореченске ночью 5 марта, напоминает РЕН ТВ. В здании обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сообщалось, что травмы получили пять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru