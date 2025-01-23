Банду сотрудников автосалона задержали в Воронеже за обман на 18 млн рублей

Силовики задержали в Воронеже подозреваемых в мошенничестве в области автокредитования и хищении более 18 миллионов рублей. В преступную группу входили действующие и бывшие работники одного из автосалонов областного центра, сообщила в соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего задержано шесть человек. По оперативным данным, подозреваемые убеждали малознакомых граждан оформить на свое имя автокредит. Взамен злоумышленники обещали заплатить 100 тысяч рублей премии и своевременное погашение кредита банку. Невозможность сделать это лично они объясняли плохой кредитной историей.