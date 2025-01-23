Банду сотрудников автосалона задержали в Воронеже за обман на 18 млн рублей
Силовики задержали в Воронеже подозреваемых в мошенничестве в области автокредитования и хищении более 18 миллионов рублей. В преступную группу входили действующие и бывшие работники одного из автосалонов областного центра, сообщила в соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего задержано шесть человек. По оперативным данным, подозреваемые убеждали малознакомых граждан оформить на свое имя автокредит. Взамен злоумышленники обещали заплатить 100 тысяч рублей премии и своевременное погашение кредита банку. Невозможность сделать это лично они объясняли плохой кредитной историей.
Приобретенные за чужой счет автомобили подозреваемые реализовывали или оставляли для себя. Пострадавшие от их деятельности граждане вместо выгоды получали обязательства по кредиту – мошенники совершали только несколько первых платежей, после чего пропадали из виду.
Возбуждены уголовные дела. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», двое задержанных отправлены в следственный изолятор, с четверых взята подписка о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают соучастников аферистов и других потерпевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru