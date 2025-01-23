Банду сотрудников автосалона задержали в Воронеже за обман на 18 млн рублей

Силовики задержали в Воронеже подозреваемых в мошенничестве в области автокредитования и хищении более 18 миллионов рублей. В преступную группу входили действующие и бывшие работники одного из автосалонов областного центра, сообщила в соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего задержано шесть человек. По оперативным данным, подозреваемые убеждали малознакомых граждан оформить на свое имя автокредит. Взамен злоумышленники обещали заплатить 100 тысяч рублей премии и своевременное погашение кредита банку. Невозможность сделать это лично они объясняли плохой кредитной историей.

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Приобретенные за чужой счет автомобили подозреваемые реализовывали или оставляли для себя. Пострадавшие от их деятельности граждане вместо выгоды получали обязательства по кредиту – мошенники совершали только несколько первых платежей, после чего пропадали из виду.

Возбуждены уголовные дела. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», двое задержанных отправлены в следственный изолятор, с четверых взята подписка о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают соучастников аферистов и других потерпевших.

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ФОТО: РИА Новости
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